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Житель Грузии расправился со своей семьей и покончил с собой
10.12.2021 09:46
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Аджарской автономной республики выясняют обстоятельства трагедии, случившейся в районном центре Хелвачаури.
Как передают грузинские СМИ, местный житель расправился со своими близкими, а потом нанес смертельные ранения и себе.
По предварительным данным, 50-летний мужчина мог страдать от расстройства психики, поэтому в последнее время он был вынужден принимать соответствующие лекарственные средства. Вооружившись топором, он без видимых причин набросился на своих близких, передает канал "Формула".
Со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщается, что первой погибла 45-летняя супруга мужчины. В тот момент женщина спала. Затем хозяин дома зарубил собственного 21-летнего сына, нанеся ему как минимум два удара по голове. После этого злоумышленник покончил с собой. Спаслись лишь 23-летняя дочь супругов, успевшая выбежать из дома и спрятаться у соседей, и прикованная к постели бабушка.
Ранее начал давать признательные показания москвич Сергей Глазов, задержанный за стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский". Как рассказали посетившие его члены региональной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК), в беседе с ними мужчина подтвердил отсутствие разрешения на оружие. По его словам, в тот день он намеревался получить паспорт, однако ему "фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску". Глазов пояснил, что не верит в подобные санитарные правила, поэтому не захотел использовать СИЗ, после чего начался конфликт.
Жертвами стрельбы, которую устроил 45-летний экс- сотрудник Службы внешней разведки (СВР), стали два человека, еще четверо, включая ребенка, были ранены.
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