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ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствах


04:28
ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствахФото: jornada.com.mx

Задержанный за стрельбу в столичном МФЦ "Рязанский" Сергей Глазов начал давать признательные показания, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на заявление членов столичной Общественной наблюдательной комиссии (ОНК).

В результате инцидента погибли два человека, еще четверо, включая ребенка, были ранены.

Как рассказали представители ОНК, посетившие задержанного Сергея Глазова, в беседе с ними он подтвердил отсутствие разрешения на оружие. По его словам, в тот день он намеревался получить паспорт, однако ему "фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску". Глазов пояснил, что не верит в подобные санитарные правила, поэтому не захотел использовать СИЗ, после чего начался конфликт.

По словам 45-летнего Глазова, в процессе конвоирования к нему применяли насильственные методы, включая использование электрошокера. Кроме того, после задержания у него остались синяки на голове. Вместе с тем, каких-либо проблем со здоровьем у него нет, пояснил мужчина и отказался от помощи врача, психолога и назначенного адвоката.

Задержанный также подтвердил, что в прошлом являлся сотрудником Службы внешней разведки (СВР), откуда был уволен в звании подполковника в 2009 году, сообщили представители столичной ОНК. По их данным, Глазова поместили в трехместную камеру с двумя соседями.

ЧП случилось в минувший вторник, 7 декабря, на юго-востоке Москвы, когда один из посетителей МФЦ "Рязанский" начал стрелять из незарегистрированного пистолета "Глок". Позже выяснилось, что Глазов имел при себе более двадцати патронов и крупную сумму денег. Сотрудник полиции, задерживавший подозреваемого, в тот момент был без оружия.

В результате происшествия погибли два человека, еще четверо получили ранения. Среди пострадавших - девочка школьного возраста. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ст. 105 УК РФ (убийство) и ст. 222 (незаконный оборот оружия). После задержания Глазов сообщил, что не верит в коронавирус и вакцинацию, а пандемию рассматривает как мировой заговор. Подозреваемый при этом пояснил, что неоднократно излагал свое мнение в социальных сетях.

Вскоре после инцидента в СМИ появились сообщения о том, что задержанный был не совсем адекватен. Как отмечал источник в правоохранительных структурах Москвы, мужчина был агрессивен и оказывал активное сопротивление. Кроме того, появились подозрения, что он мог находиться под воздействием алкоголя или наркотиков.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 181

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