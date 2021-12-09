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В РФ зарегистрировали препарат для лечения спинальной мышечной атрофии «Золгенсма»
03:25
Фото: 9111s.ru
Министерство здравоохранения России зарегистрировало производимый в Швейцарии лекарственный препарат "Золгенсма", необходимый для спасения детей со спинальной мышечной атрофией (СМА). Средство является самым дорогим в мире - стоимость одной дозы составляет около 160 млн рублей.
Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств, препарат зарегистрирован Минздравом РФ 9 декабря 2021 года на пятилетний период. В России для лечения пациентов с СМА также используется препарат "Спинраза".
СМА представляет собой ряд болезней, передающихся по наследству, которые протекают с постепенным поражением или потерей двигательных нейронов. В результате у пациентов ослабевают мышцы и угасают дыхательные и двигательные функции. Заболевание диагностируется примерно у одного ребенка из 7 тыс. новорожденных, оставаясь наиболее частой причиной генетически обусловленной детской смертности.
Производитель "Золгенсмы" фармацевтическая компания Novartis AG (Швейцария) в конце 2019 года объявила о запуске программы, в рамках которой препарат бесплатно распределялся в государствах, где на тот момент власти еще не одобрили средство. Жизненно необходимые уколы определенное количество пациентов могло получить по принципу, схожему с лотереей. В тот период "Золгенсму" можно было приобрести лишь в Соединенных Штатах по цене около $2,2 млн.
Напомним, минувшим летом для ребенка с СМА из Рязани удалось собрать деньги на это лекарство.
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