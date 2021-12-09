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На Урале семиклассница выпала из окна школы
9.12.2021 08:01
Фото: vk.com
Правоохранительные органы города Каменска-Уральского в Свердловской области выясняют обстоятельства ЧП, в результате которого пострадала ученица седьмого класса.
Девочку доставили в больницу после падения с высоты третьего этажа.
О случившемся сообщает пресс-служба региональной прокуратуры. В надзорном ведомстве пояснили, что уже проводят проверку по факту ЧП, зафиксированного накануне, 7 декабря, с ученицей школы № 51.
К настоящему времени установлено, что девочка вывалилась из окна во время перемены. В тот момент ученица находилась в классе, расположенном на третьем этаже образовательного учреждения. С травмой головы ребенка доставили в стационар. Со ссылкой на медиков уточняется, что у семиклассницы предварительно диагностировали сотрясение головного мозга. К счастью, угрозы для жизни девочки нет.
Сотрудникам прокуратуры предстоит дать оценку соблюдению в этой школе требований законодательства в ходе организации учебного процесса, указано в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось о школьнике из Комсомольска-на-Амуре, которого суд поместил под домашний арест после гибели одноклассника. Семиклассник скончался, получив травму головы во время перепалки со сверстником. Конфликт между подростками произошел во время урока.
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