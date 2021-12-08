ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Поморье сотрудников колонии арестовали по делу о применении насилия к заключенным
В Поморье сотрудников колонии арестовали по делу о применении насилия к заключенным
В Петропавловской крепости представят иконографию Александра Невского
В Петропавловской крепости представят иконографию Александра Невского
ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствах
ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствах
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Бежавший в Польшу из Минска авиадиспетчер дал показания о посадке RyanairБежавший в Польшу из Минска авиадиспетчер дал показания о посадке Ryanair
У главы ГИБДД Ставрополья нашли два десятка домов и машины У главы ГИБДД Ставрополья нашли два десятка домов и машины
ОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствахОНК: стрелявший в московском МФЦ признал вину в убийствах
Верховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизыВерховный суд разрешил штрафовать граждан за отсутствие маски без экспертизы
В столице Мексики могут запретить корридуВ столице Мексики могут запретить корриду

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Житель Петербурга спас при пожаре двоих мужчин, ребенка, собаку и кота


8.12.2021 07:17
Житель Петербурга спас при пожаре двоих мужчин, ребенка, собаку и котаФото: livejournal.com

Петербуржец Николай Огнев смог вытащить из горящей квартиры двух человек, а потом вынес из соседних ребенка и домашних животных - кошку и собаку.

О случившемся сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Как стало известно, утром 5 декабря Николай Огнев возвращался домой после прогулки с собакой и заметил дым, валивший из окон подъезда дома 1 по Смоленской улице. Мужчина, проживающий в соседнем подъезде, также услышал крики людей, и устремился на помощь.

Оставив своего питомца, петербуржец поднялся к горящей квартире и открыл дверь, приложив усилия. Затем он вытащил из задымленного помещения двоих мужчин. Один из них в тот момент находился в бессознательном состоянии.

По словам Огнева, он знал, что в квартире, где начался пожар, в прошлом нередко собирались люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Поэтому он попытался вновь войти в помещение, чтобы помочь другим возможным пострадавшим. Путь к выходу ему преградил выброс пламени, а потом начали рушиться конструкции. К этому времени на выручку добровольцу подоспели сотрудники МЧС.

Петербуржец, продолжая помогать пожарным, смог вывести из соседней квартиры ребенка, собаку и кота. В общей сложности из-за инцидента пришлось эвакуировать из подъезда семнадцать человек, пояснили представители МЧС. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении огня было задействовано около тридцати сотрудников ведомства, привлекалось семь единиц техники.

Двоих пострадавших направили в больницу, где у них диагностировали отравление продуктами горения. В ходе разбора завалов пожарные обнаружили останки мужчины.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 287

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Суд проверит слова президента Бразилии о связи вакцинации со СПИДомСуд проверит слова президента Бразилии о связи вакцинации со СПИДом
Федеральные войска Эфиопии освободили от боевиков еще четыре городаФедеральные войска Эфиопии освободили от боевиков еще четыре города
Подростка из Комсомольска-на-Амуре в связи с гибелью одноклассника поместили под домашний арестПодростка из Комсомольска-на-Амуре в связи с гибелью одноклассника поместили под домашний арест
Продажа коттеджей в Санкт-ПетербургеПродажа коттеджей в Санкт-Петербурге
В Бурятии во время взрывных работ в шахте погиб проходчикВ Бурятии во время взрывных работ в шахте погиб проходчик

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru