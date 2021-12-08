Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Житель Петербурга спас при пожаре двоих мужчин, ребенка, собаку и кота

8.12.2021 07:17

Фото: livejournal.com



Петербуржец Николай Огнев смог вытащить из горящей квартиры двух человек, а потом вынес из соседних ребенка и домашних животных - кошку и собаку.



О случившемся сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.



Как стало известно, утром 5 декабря Николай Огнев возвращался домой после прогулки с собакой и заметил дым, валивший из окон подъезда дома 1 по Смоленской улице. Мужчина, проживающий в соседнем подъезде, также услышал крики людей, и устремился на помощь.



Оставив своего питомца, петербуржец поднялся к горящей квартире и открыл дверь, приложив усилия. Затем он вытащил из задымленного помещения двоих мужчин. Один из них в тот момент находился в бессознательном состоянии.



По словам Огнева, он знал, что в квартире, где начался пожар, в прошлом нередко собирались люди, которые ведут асоциальный образ жизни. Поэтому он попытался вновь войти в помещение, чтобы помочь другим возможным пострадавшим. Путь к выходу ему преградил выброс пламени, а потом начали рушиться конструкции. К этому времени на выручку добровольцу подоспели сотрудники МЧС.



Петербуржец, продолжая помогать пожарным, смог вывести из соседней квартиры ребенка, собаку и кота. В общей сложности из-за инцидента пришлось эвакуировать из подъезда семнадцать человек, пояснили представители МЧС. Пожарным потребовалось около двух часов, чтобы полностью ликвидировать возгорание. В тушении огня было задействовано около тридцати сотрудников ведомства, привлекалось семь единиц техники.



Двоих пострадавших направили в больницу, где у них диагностировали отравление продуктами горения. В ходе разбора завалов пожарные обнаружили останки мужчины.



Автор: Злата Богатова

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