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В Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликта
7.12.2021 17:15
Фото: smi2.net
До сорока восьми человек возросло количество жертв межплеменного конфликта, продолжающегося в западной части Судана.
Ранее сообщалось о сорока трех погибших.
Жертвами столкновений в регионе Западный Дарфур стали по меньшей мере сорок восемь человек, передает информационное агентство Bawaba со ссылкой на собственные источники в местных экстренных службах. Кроме того, в заявлении независимого суданского комитета врачей указано, что десятки местных жителей пострадали в ходе уличных боев, которые продолжаются сейчас в столице региона — Генейне.
Официальных комментариев от представителей властей Судана по этому поводу пока не поступало.
В Дарфуре с 2003 года продолжается гражданская война, из-за которой ранее оказались изгнанными со своих земель различные этнические группы. Жители других регионов заняли эти территории, однако их владельцы начали в последнее время возвращаться и оспаривать право собственности на участки. Летом прошлого года в штате Дарфур произошла серия нападений, обернувшихся массовыми убийствами. В ООН массовые убийства связали с земельными конфликтами между фермерами масалитами и арабскими бедуинами.
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