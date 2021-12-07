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В Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликта


7.12.2021 17:15
В Судане еще пять человек погибли в ходе межплеменного конфликтаФото: smi2.net

До сорока восьми человек возросло количество жертв межплеменного конфликта, продолжающегося в западной части Судана.

Ранее сообщалось о сорока трех погибших.

Жертвами столкновений в регионе Западный Дарфур стали по меньшей мере сорок восемь человек, передает информационное агентство Bawaba со ссылкой на собственные источники в местных экстренных службах. Кроме того, в заявлении независимого суданского комитета врачей указано, что десятки местных жителей пострадали в ходе уличных боев, которые продолжаются сейчас в столице региона — Генейне.

Официальных комментариев от представителей властей Судана по этому поводу пока не поступало.

В Дарфуре с 2003 года продолжается гражданская война, из-за которой ранее оказались изгнанными со своих земель различные этнические группы. Жители других регионов заняли эти территории, однако их владельцы начали в последнее время возвращаться и оспаривать право собственности на участки.  Летом прошлого года в штате Дарфур произошла серия нападений, обернувшихся массовыми убийствами. В ООН массовые убийства связали с земельными конфликтами между фермерами масалитами и арабскими бедуинами.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 284

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