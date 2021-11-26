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В суданском Дарфуре выросло до 43 человек число жертв столкновений
26.11.2021 10:33
Фото: juicyecumenism.com
По меньшей мере сорок три человека стали жертвами столкновений, продолжающихся в Судане.
О ситуации в штате Западный Дарфур говорится в отчете управления по координации гуманитарной миссии в Судане при ООН.
По данным международной организации, столкновения в регионе начались еще 17 ноября, когда произошел конфликт между арабскими кочевниками и представителями племени Мессерийя Джебель. В ходе последующих событий погибли сорок три человека.
В докладе ООН указано, что во время продолжающегося конфликта между кочевниками и фермерами были сожжены и разграблены около пятидесяти деревень. Точных сведений о количестве пострадавших пока нет, поступает лишь информация о том, что большое количестве местных жителей, включая детей, пропали без вести.
Ранее администрация штата Западный Дарфур высказала обвинения в адрес правительственных войск. Жертвами нападения, совершенного в районе Джебель Мун, по данным местных властей, стали более двадцати человек, столько же пострадали.
В Дарфуре с 2003 года продолжается гражданская война, из-за которой ранее оказались изгнанными со своих земель различные этнические группы. Жители других регионов заняли эти территории, однако их владельцы начали в последнее время возвращаться и оспаривать право собственности на участки. Летом прошлого года в штате Дарфур произошла серия нападений, обернувшихся массовыми убийствами. В ООН массовые убийства связали с земельными конфликтами между фермерами масалитами и арабскими бедуинами.
Напомним, в конце минувшего сентября в Судане при задержании террористов погибли пять военнослужащих. Силовикам удалось задержать одиннадцать членов "Исламского государства" (в России признано террористическим и официально запрещено). Как информировалат пресс-служба суданской разведки, в ходе спецоперации был ранен один военнослужащий. Отмечается, что четырем боевикам, оказавшим сопротивление, удалось скрыться.
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