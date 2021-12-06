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В Петропавловской крепости представят иконографию Александра Невского


6.12.2021 11:11
В Петропавловской крепости представят иконографию Александра НевскогоФото: topspb.tv

В Петербурге совсем скоро начнет работу выставка "Александр Невский: легенда о герое", в рамках которой будут представлены иконы и гравюры, а также портреты, фотографии и многие другие экспонаты. По словам организаторов, посетители получат уникальную возможность проследить главные этапы формирования иконографии Александра Невского на протяжении XVIII-ХХ вв.

Как передает пресс-служба Музея истории Петербурга, открытие экспозиции состоится в понедельник. Выставка организована в Инженерном доме Петропавловской крепости, сообщает агентство "Интерфакс". В рамках этой выставки будут представлены разнообразные материалы из собрания Музея истории Петербурга, Государственного музея истории религии, Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи и Музея кино, ГОЗНАКа и целого ряда других учреждений.

Организаторы также подготовили обширную дополнительную программу, которая включает в себя научную конференцию и презентацию издания об Александре Невском, лекции и показ документальных фильмов.

Ранее в Еврейском музее и центре толерантности Москвы открылась выставка известного российского мультипликатора Юрия Норштейна, автора "Ежика в тумане" и его супруги, художницы Франчески Ярбусовой. Экспозиция, получившая название "Снег на траве", приурочена к 80-летнему юбилею выдающегося отечественного аниматора. На выставке представлены живопись и графика Норштейна и Ярбусовой периода 60-х годов прошлого века, когда мультипликатор планировал стать художником, а не режиссером анимационного кино. Около трети экспонатов прежде еще никогда не выставлялась.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 175

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