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В Еврейском музее Москвы открывается выставка Норштейна
8.11.2021 20:11
Фото: playground.ru
Свыше пятисот работ известного российского мультипликатора Юрия Норштейна, автора "Ежика в тумане" и его супруги, художницы Франчески Ярбусовой представят на выставке в Москве.
Экспозиция пройдет в Еврейском музее, передает агентство "Интерфакс".
Открытие выставки, получившей название "Снег на траве", запланировано на вторник, 9 ноября. Экспозицию в Еврейском музее и центре толерантности приурочили к 80-летнему юбилею выдающегося отечественного аниматора. Выставка соотносится с концепцией музея, которая предполагает активное участие посетителей. По словам гендиректора Еврейского музея Александра Бороды, организаторы рассчитывали добиться действенной вовлеченности каждого гостя выставки, возможности вести с авторами прямой диалог.
На выставке будут представлены живопись и графика Норштейна и Ярбусовой периода 60-х годов прошлого века, когда мультипликатор планировал стать художником, а не режиссером анимационного кино. Около трети экспонатов прежде еще никогда не выставлялась.
Особое место в программе выставки занимают события, запланированные для людей с ограниченными возможностями. Посетители с различными формами инвалидности, включая слабовидящих и незрячих, смогут воспользоваться специально разработанным для них экскурсионным маршрутом. В рамках мероприятий также состоятся мастер-классы по мотивам выставки для гостей с особенностями интеллектуального развития.
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