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В Архангельске возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП с погибшим


6.12.2021 07:20
В Архангельске возбудили уголовное дело по факту крупного ДТП с погибшимФото: dzertv.ru

Правоохранительные органы Архангельска возбудили уголовное дело по факту смертельной дорожной аварии с участием четырех машин и автобуса. В результате ЧП погиб человек, еще несколько пострадали, информирует пресс-служба местного полицейского главка.

По итогам проверки завели уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, которое повлекло за собой по неосторожности гибель человека).

К настоящему времени установлено, что водитель Datsun, проезжая по Ленинградскому проспекту в направлении улицы Галушина, оказался на встречной полосе и столкнулся с ВАЗ-2105. Машину отечественного производства в результате удара отбросило на маршрутный автобус МАЗ, следовавший в гараж. В салоне в тот момент ехали лишь водитель и кондуктор.

После столкновения Datsun был отброшен на автомобили Mazda и Dodge. Оба транспортных средства оказались повреждены.

По данным полиции, жертвой происшествия стал водитель ВАЗа. От полученных травм он погиб на месте, его пассажирка пострадала и попала в больницу. Сейчас она находится в реанимационном отделении. Ранения в аварии также получили водители автомобилей Datsun и Mazda, госпитализация им не потребовалась.

По данным МВД, управлявший Datsun виновник аварии не имел прав.

Ранее сообщалось о ЧП в Пермском крае, где в результате столкновения легковых автомобилей на трассе три человека погибли, еще двое получили травмы. Авария случилась неподалеку от деревни Фоминка, на 73 км дороги Пермь-Березники.

В пресс-службе регионального главка МВД пояснили, что водитель автомобиля "Фольксваген" допустил выезд на полосу встречного движения, где врезался в "Ладу Гранту". Жертвами ДТП стали все, кто находился в первой машине - сидевший за рулем мужчина и двое пассажиров Фольксвагена. Водителя и пассажира второй машины с травмами доставили в больницу.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 195

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