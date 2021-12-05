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В ВОЗ подтвердили отсутствие летальных исходов после выявления омикрон-штамма


06:01
В ВОЗ подтвердили отсутствие летальных исходов после выявления омикрон-штаммаФото: bebaspedia.com

На текущий момент в мире не было зафиксировано ни одной смерти среди пациентов, зараженных новым штаммом COVID-19, передает РБК со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Ситуацию с омикрон-штаммом описал руководитель программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

По словам Майкла Райана, экспертам ВОЗ потребуется еще несколько недель, чтобы исследовать новый вариант возбудителя. Лишь после этого можно будет делать выводы о степени заразности и потенциальной угрозе омикрон-штамма.

В ВОЗ также допускают, что на территории европейских стран омикрон уже в скором времени вытеснит другие штаммы и станет преобладающим.

Ранее в омикрон-штамме коронавируса нашли фрагмент генома человека. По данным экспертов компании Nference, которая занимается анализом данных, в новом варианте возбудителя имеется одна из мутаций, присутствующих в генетическом коде вируса, способного вызывать простуду, а также — в геноме человека. Отчет об исследовании появился на портале OSF Preprints.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 279

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