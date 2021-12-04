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В омикрон-штамме коронавируса нашли фрагмент генома человека
00:59
Фото: smi2.net
Эксперты компании Nference, которая занимается анализом данных, пришли к выводу, что в новом омикрон-штамме имеется одна из мутаций, присутствующих в генетическом коде вируса, способного вызывать простуду, а также — в геноме человека. Отчет об исследовании появился на портале OSF Preprints.
Специалисты зафиксировали в омикрон-штамме коронавируса фрагменты генома вируса, который вызывает простуду. По мнению экспертов, в ходе очередной мутации возбудитель мог получить фрагмент генетического материала от этого вируса, чтобы отражать атаки со стороны иммунной системы человека.
Как предполагает один из соавторов исследования, омикрон-штамм может обладать большей трансмиссивностью (передаваемостью), пишет The Washington Post. При этом у него вполне может быть пониженная вирулентность (способность вызывать заболевание) в сравнении с уже изученными предшественниками.
В конце минувшего ноября стало известно о выявлении нового штамма коронавируса, который получил название омикрон. Первоначально зараженные им пациенты были зарегистрированы на территории Южно-Африканской Республики (ЮАР) и Ботсваны, а также в Гонконге. Вскоре возбудитель смог добраться и до многих других стран, включая государства Европы.
Ранее Роспотребнадзор сообщил о положительном ПЦР-тесте на коронавирус у двух человек, прилетевших в Россию из ЮАР. В ведомстве пояснили, что специалисты двух научно-исследовательских лабораторий приступили к изучению биологических материалов зараженных COVID-19 пассажиров, чтобы установить штамм возбудителя.
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