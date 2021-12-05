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Пропавшие на Кипре россиянки найдены убитыми
5.12.2021 19:02
Фото: oka.fm
Правоохранительные органы Кипра задержали трех мужчин по делу о гибели россиянок, пропавших в середине минувшего ноября, передает ТАСС.
По данным местной полиции, женщины стали жертвами убийства.
Правоохранительные органы Кипра сообщают о задержании трех мужчин, 23, 32 и 45 лет в качестве подозреваемых по делу о гибели двух гражданок РФ. В полиции подтвердили, что нашли останки женщин, пропавших в минувшем ноябре.
Женщины числились пропавшими без вести в течение примерно двух недель, передает Cyprus Mail. По данным газеты, останки двух россиянок нашли в воскресенье. Со ссылкой на источники, близкие к следствию, утверждается, что первым по этому делу был задержан 32-летний гражданин Сирии. Сейчас он является главным подозреваемым. Кроме того, под стражу взяты 23-летний мужчина и водитель машины, в которой он находился.
Отмечается, что сириец уже начал давать признательные показания, рассказав, как расправился с женщинами. По его словам, совершив убийство, он спрятал тела своих жертв в саду около дома, расположенного в горной деревне Мониатис на территории провинции Лимасол. Задержанный пояснил, что занимался там строительными работами.
Эксперты выявили на экскаваторе, который использовался рядом с указанным домом, следы крови, совпавшие с ДНК одной из россиянок. Сведений о мотивах убийства пока нет.
Российские дипломаты на запрос ТАСС пояснили, что местные власти пока не информировали посольство РФ в Никосии о гибели женщин.
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