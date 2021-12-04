Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В США осудили мужчину, вставлявшего лезвия в пиццу

4.12.2021 08:13

Фото: aalmanews.kz



В Соединенных Штатах вынесли приговор 39-летнему Николасу Митчеллу из Дувра в Нью-Гэмпшире, передают зарубежные СМИ.



Суд установил, что мужчина вкладывал лезвия и шурупы в тесто для пиццы, которое продавалось в местных супермаркетах.



Испорченные продукты ранее были выявлены в магазинах на территории штатов Мэн и Нью-Гэмпшир. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого, после чего он был признан виновным и приговорен к наказанию в виде четырех лет девяти месяцев заключения. Отбывать срок ему предстоит в федеральной тюрьме, передает канал Nine News.



Приговор огласили после того, как заключенный пошел на сделку со следствием и признал вину по одному из двух пунктов. Суд также постановил, что Николас Митчелл должен выплатить компании Hannaford Supermarkets 230 тыс. долларов в качестве возмещения причиненного ущерба.



По словам осужденного, мотивом преступления стала обычная месть. Митчелл признался, что хотел наказать компанию, которая занимается производством теста для пиццы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших - опасность смогли вовремя выявить, испорченную продукцию из магазинов изъяли.



Несколько лет назад в Австралии выявили ягоды, в которые злоумышленники воткнули иголки и булавки. Власти штата Квинсленд тогда объявили о награде размером с 100 тысяч местных долларов (около 70 тыс. американских долларов) за сведения, которые помогут выйти на след подозреваемых.



Когда один человек был экстренно госпитализирован после употребления ягод в пищу, узнавшие о случившемся покупатели обнаружили еще несколько ягод клубники, в которых находились швейные иглы. Испорченной оказалась продукция не менее шести австралийских производителей.



Автор: Злата Богатова

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