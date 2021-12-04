|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В США осудили мужчину, вставлявшего лезвия в пиццу
4.12.2021 08:13
Фото: aalmanews.kz
В Соединенных Штатах вынесли приговор 39-летнему Николасу Митчеллу из Дувра в Нью-Гэмпшире, передают зарубежные СМИ.
Суд установил, что мужчина вкладывал лезвия и шурупы в тесто для пиццы, которое продавалось в местных супермаркетах.
Испорченные продукты ранее были выявлены в магазинах на территории штатов Мэн и Нью-Гэмпшир. Правоохранительные органы установили личность подозреваемого, после чего он был признан виновным и приговорен к наказанию в виде четырех лет девяти месяцев заключения. Отбывать срок ему предстоит в федеральной тюрьме, передает канал Nine News.
Приговор огласили после того, как заключенный пошел на сделку со следствием и признал вину по одному из двух пунктов. Суд также постановил, что Николас Митчелл должен выплатить компании Hannaford Supermarkets 230 тыс. долларов в качестве возмещения причиненного ущерба.
По словам осужденного, мотивом преступления стала обычная месть. Митчелл признался, что хотел наказать компанию, которая занимается производством теста для пиццы. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших - опасность смогли вовремя выявить, испорченную продукцию из магазинов изъяли.
Несколько лет назад в Австралии выявили ягоды, в которые злоумышленники воткнули иголки и булавки. Власти штата Квинсленд тогда объявили о награде размером с 100 тысяч местных долларов (около 70 тыс. американских долларов) за сведения, которые помогут выйти на след подозреваемых.
Когда один человек был экстренно госпитализирован после употребления ягод в пищу, узнавшие о случившемся покупатели обнаружили еще несколько ягод клубники, в которых находились швейные иглы. Испорченной оказалась продукция не менее шести австралийских производителей.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|