Новости шоу-бизнеса

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Элджей оштрафован на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиков


4.12.2021 06:09
Элджей оштрафован на 100 тыс. рублей за пропаганду наркотиковФото: kudaufa.ru

Столичный Зюзинский суд назначил административный штраф рэп-исполнителю Алексею Узенюку, ставшему популярным под псевдонимом Элджей.

Артиста признали виновным в пропаганде наркотиков, в результате ему предстоит выплатить 100 тыс. рублей, передают российские СМИ со ссылкой на заявление пресс-службы суда.

Признаки противозаконных действий эксперты выявили в одном из музыкальных клипов исполнителя. В результате Элджей был признан виновным по ч. 1.1 ст. 6.13 КоАП (пропаганда наркотиков в интернете), передает "Интерфакс". По данным агентства, решение о штрафе выносилось в отсутствие рэпера.

В этом году подобные штрафы уже успели получить рэпер Моргенштерн и журналист Юрий Дудь, в том числе, за интервью с Моргенштерном. Блогера признали виновным по той же статье в минувшем октябре. Дудь на заседании Зюинского суда замечен не был, там появился лишь его адвокат.

Минувшим летом столичный мировой суд Тушинского района вынес решение о лишении Элджея водительских прав. Причиной этого стал отказ артиста проходить процедуру медицинского освидетельствования, когда представители ГИБДД заподозрили его в нетрезвом вождении.

Напомним, разбирательство в отношении Дудя началось в апреле этого года. Сигнал в правоохранительные органы поступил от представителей "Лиги безопасного интернета". По результатам проверки возбудили административное дело.

Автор: Злата Богатова

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