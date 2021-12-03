|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Два человека с коронавирусом прилетели в Россию из ЮАР
3.12.2021 18:05
Фото: defense.gov
Роспотребнадзор сообщает о положительном ПЦР-тесте на коронавирус у двух человек, прилетевших в Россию из Южно-Африканской Республики (ЮАР), передает агентство "Интерфакс".
Специалисты двух научно-исследовательских лабораторий приступили к изучению биологических материалов зараженных COVID-19 пассажиров.
Двое пассажиров, возвратившихся в Россию из ЮАР частным рейсом в ночь на 3 декабря, сдали положительный ПЦР-тест на новый коронавирус. В результате они были госпитализированы. До этого - находились на карантине, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. В ведомстве пояснили, что штаммовую принадлежность возбудителя, выявленного у этих пассажиров, устанавливают сейчас специалисты сразу двух лабораторий.
В минувшем ноябре на территории ЮАР зафиксировали новый штамм B.1.1.529, впоследствии получивший название "омикрон". Ученые выяснили, что возбудитель отличается от уже известных увеличенным количеством мутаций. В конце ноября в ВОЗ заявили, что этот вариант коронавируса может вызывать беспокойство.
Ранее появились сведения о том, что Минздрав РФ намерен обновить перечень противопоказаний к вакцинации против COVID-19. Как утверждают врачи, причин для подобного в списке содержится немного. Вместе с тем, уже к середине декабря российское Министерство здравоохранения собирается скорректировать список оснований для медотвода.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|