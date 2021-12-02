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В Норвегии выступили против присутствия НАТО у границ России
11:14
Фото: vgc.no
В Осло настроены против передвижения союзников по НАТО близ границ с Россией, заявила министр иностранных дел Норвегии Анникен Уитфельдт.
В интервью изданию Verdens Gang дипломат указала, что ее государство способно справиться своими силами, и это в интересах Норвегии.
По словам Анникен Уитфельдт, "будет лучше", если Норвегия сможет в непосредственной близости от границ РФ действовать сама. Как пояснила министр, в интересах ее государства справиться с этим самостоятельно, используя самолеты и фрегаты своих ВС. Уитфельдт также выразила намерение обсудить эту тему с союзниками по Североатлантическому альянсу, передает ТАСС. Министр сообщила, что прежде всего речь идет о Великобритании и Соединенных Штатах.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг, являющийся норвежцем, назвал себя уроженцем "малой страны на границе с Россией". Он заявил, что рад из-за того, что союзники по альянсу в прошлом никогда не позволяли России "устанавливать свою сферу влияния на севере", а также диктовать его государству, что необходимо делать или не делать.
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