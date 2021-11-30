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НАТО не приемлет даже мысли, что у России может быть сфера влияния, заявил Столтенберг
07:01
Фото: vk.com
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что Россия не имеет права на собственную сферу влияния.
В случае применения силовых методов на Украине входящие в альянс государства могут использовать в отношении РФ "финансовые и экономические санкции и политические запреты", передает ТАСС.
В НАТО считают неприемлемой даже саму мысль о наличии у России сферы влияния, подчеркнул генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг. Руководитель организации выступил с таким утверждением в ходе пресс-конференции, которая состоялась по итогам встречи глав МИД стран Североатлантического альянса, передает ТАСС.
Столтенберг заговорил на эту тему, отвечая на вопрос о том, станет ли вероятный прием Украины в альянс расширением его в историческую сферу интересов Москвы и не спровоцирует ли такое развитие событий напряженность в Европе. Генсек НАТО пояснил, что мир, где большие государства имели возможность накладывать какие-либо ограничения на действия других суверенных независимых наций, остался в прошлом. В альянсе не желают возвращения такого порядка.
Генсек НАТО признался, что сам он, будучи уроженцем "малой страны на границе с Россией", испытывает радость по поводу того, что союзники по НАТО никогда не позволяли РФ "устанавливать свою сферу влияния на севере", а также диктовать маленькой независимой Норвегии, что она "должна или не должна делать".
Напомним, не так давно белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что после референдума, состоявшегося в Крыму, полуостров может считаться российским де-факто и де-юре. Представитель официального Минска также рассказал о договоренности с Владимиром Путиным о поездке в Севастополь.
В интервью гендиректору агентства "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву политик также не исключил размещения в Белоруссии российского ядерного оружия. Белорусский лидер высказался на эту тему, комментируя заявление генсека НАТО Йенса Солтенберга о возможном размещении ядерного вооружения на территории Восточной Европы, в частности, в Польше. По словам Лукашенко, при таком развитии событий он обратится к Путину с предложением "вернуть ядерное оружие в Беларусь".
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