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Тургеневский дуб, ставший жертвой урагана, поборется за титул «Европейское дерево года»
2.12.2021 15:14
Фото: vk.com
Оргкомитет международного конкурса "Европейское дерево года" удовлетворил ходатайство российской стороны о сохранении Тургеневского дума среди участников, сообщает пресс-служба правительства Орловской области.
Тургеневский дуб, которому через два года могло бы исполниться двести лет, рухнул во время недавнего урагана в музее-заповеднике "Спасское-Лутовиново".
По словам председателя сертификационной комиссии программы "Деревья - памятники живой природы" Сергея Пальчикова, организаторы конкурса учли неординарность ситуации и приняли во внимание условия. Речь идет не внешней красоте, размерах или возрасте, а об истории дерева и его связи с людьми. Предполагается, что голосование стартует 1 февраля 2022 года
Губернатор Орловской области Андрей Клычков выступил с предложением увековечить память выдающегося дуба. Глава региона пояснил, что уже обсудил эту тему с различными специалистами федерального уровня - литературоведами, историками и дендрологами, а также специалистами по ландшафту. Клычков обратился ко всем общественным институтам и сообществам, а также неравнодушным людям с призывом делиться мнениями, чтобы общими усилиями подобрать оптимальный вариант и сохранить память об этом уникальном дереве.
Орловская область оказалась во власти урагана в минувший вторник, 30 ноября. Сильными порывами ветра повалило 198-летний Тургеневский дуб, растущий на территории музея-заповедника "Спасское-Лутовиново". В 2014 году его внесли в Реестр старовозрастных деревьев России. По мнению исследователей, именно этот дуб русский писатель Иван Тургенев и его друзья упоминали в своих письмах и записях. Литератор посадил его, когда был подростком, во время одного из визитов в родовое имение.
Ранее сообщалось о восстановлении в "Ясной поляне" яблоневого сада, который был посажен писателем Львом Толстым в честь рождения сына Сергея. Литератор создал этот сад весной 1863 года, перед появлением на свет его первенца. Деревья просуществовали вплоть до конца 1920-х годов, после чего комиссар-хранитель музея Александра Толстая на этом месте разбила огород. В тот период выкорчевали 250 деревьев. На этот объем решили ориентироваться при нынешнем восстановлении сада.
Сад пытались восстанавливать в середине прошлого века. Новые деревья высадили там в 1949 году, однако по состоянию на 2020 год из них сохранилось меньше половины. В результате меморативная комиссия культурного учреждения пришла к выводу о необходимости воссоздать сад. После этого решения землю начали готовить к посадкам.
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