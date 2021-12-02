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Режиссер Ридли Скотт вступился за сыгравшего в «Доме Gucci» Джареда ЛетоРежиссер Ридли Скотт вступился за сыгравшего в «Доме Gucci» Джареда Лето

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Режиссер Ридли Скотт вступился за сыгравшего в «Доме Gucci» Джареда Лето


2.12.2021 12:10
Режиссер Ридли Скотт вступился за сыгравшего в «Доме Gucci» Джареда ЛетоФото: justjared.com

Известный британский режиссер и продюсер Ридли Скотт высказался в защиту Джареда Лето, когда на актера обрушились с критикой из-за съемок в фильме "Дом Gucci".

По мнению кинематографиста, роль Лето была в этой картине самой сложной.

Учитывая, что Паоло Гуччи, в которого перевоплотился Джаред Лето, известно меньше, чем о других членах знаменитого семейства, актеру удалось великолепно передать яркость персонажа, заявил Ридли Скотт. Комментарий режиссера приводит Screen Rant.

До этого наследники семьи Гуччи подвергли резкой критике новую работу Ридли Скотта. По их мнению, в картине "Дом Gucci" их родственники были представлены режиссером как невежественные головорезы, нечувствительные к окружающему их миру.

Напомним, ранее отец певицы Эми Уайнхаус, умершей десять лет назад, выступил против создания документального фильма компании Halcyon Studios о его дочери. Позиция Митча Уайнхауса, имеющего законные права на все музыкальные композиции дочери и интеллектуальную собственность, обусловлена тем, что он уже успел подписать с Universal контракт о картине, которую начнут снимать в 2022 году.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 263

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