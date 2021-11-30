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Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердилась
12:13
Фото: vk.com
Экстренные службы проверили аэропорт Челябинска после получения информации о возможном минировании взлетно-посадочной полосы, передает ТАСС.
Сведения, поступившие сегодня утром, не подтвердилось, отмечается со ссылкой на пресс-службу воздушной гавани.
Анонимное сообщение о заминированной ВВП пришло сегодня утром на электронную почту аэропорта. Сразу после этого местные правоохранительные органы приступили к тщательной проверке полученной информации. Сведения об угрозе не подтвердились, сейчас аэропорт осуществляет работу в обычном режиме.
Ранее стало известно об инциденте с самолетом из Казани, который выкатился за пределы ВПП в аэропорту Челябинска. По предварительным данным, причиной ЧП могли стать погодные условия - в тот момент наблюдались дождь и гололед.
По данным агентства "Интерфакс", из-за происшествия во время посадки самолета UVT Aerо международный аэропорт "Курчатово" на некоторое время закрывался, но затем уже возобновил деятельность.
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