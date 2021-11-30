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Сотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации
11:14
Фото: 1rnd.ru
В Москве начата доследственная проверка в отношении чиновника из столичной мэрии, который представил фальшивый сертификат о прохождении вакцинации против коронавируса. Об этом сегодня передает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных структурах города.
Согласно имеющимся на этот час данным, поддельный документ мог использовать руководитель одного из отделов департамента городского имущества мэрии Москвы. В отношении чиновника проводится доследственная проверка. При каких обстоятельствах выяснилось, что представитель столичной мэрии имел подложный сертификат о вакцинации от коронавируса, пока не уточняется.
Ранее сообщалось о поддельном документе умершей от COVID-19 доцента Омского государственного медуниверситета Ольги Широковой. Как заявили после ее кончины в администрации вуза, она представила руководству недостоверные сведения о вакцинации. Когда это выяснилось, ее фото удалили из коллажа "Мы привились! А ты?!", составленного из снимков преподавателей вуза.
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