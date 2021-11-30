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В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятия
30.11.2021 23:09
Фото: weekendtour.ru
В семи крупнейших городах Бразилии власти объявили об отмене масштабных праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году.
Торжества пройдут лишь в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, передает Globo.
Традиционные новогодние шоу и концерты, вечеринки и многие другие события, которые планировались на начало 2022 года, решили отменить в целом ряде крупных городов Бразилии. Власти пошли на такие меры из-за угрозы распространения нового, потенциально опасного омикрон-штамма коронавируса, выявленного ранее в ЮАР и некоторых других странах.
Соответствующие заявления уже сделали, в частности, власти Белу-Оризонти, Жуан-Песоа, Сан-Луиса и Форталезы.
Лишь в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу не планируют отмену торжественных событий. Как заявили в администрации этих городов, они успели практически полностью вакцинировать от COVID-19 совершеннолетних жителей.
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