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В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятия


30.11.2021 23:09
В городах Бразилии отменяют новогодние мероприятияФото: weekendtour.ru

В семи крупнейших городах Бразилии власти объявили об отмене масштабных праздничных мероприятий, приуроченных к Новому году.

Торжества пройдут лишь в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу, передает Globo.

Традиционные новогодние шоу и концерты, вечеринки и многие другие события, которые планировались на начало 2022 года, решили отменить в целом ряде крупных городов Бразилии. Власти пошли на такие меры из-за угрозы распространения нового, потенциально опасного омикрон-штамма коронавируса, выявленного ранее в ЮАР и некоторых других странах.

Соответствующие заявления уже сделали, в частности, власти Белу-Оризонти, Жуан-Песоа, Сан-Луиса и Форталезы.

Лишь в Рио-де-Жанейро и Сан-Паулу не планируют отмену торжественных событий. Как заявили в администрации этих городов, они успели практически полностью вакцинировать от COVID-19 совершеннолетних жителей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 108

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