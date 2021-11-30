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Пятеро жителей Марий Эл подозреваются в обмане китайских женихов
30.11.2021 23:09
Фото: smi2.net
В Чебоксарах задержаны пять человек в рамках уголовного дела о мошенничестве (ст. 159 УК).
По версии следствия, злоумышленники могли обманывать жителей Китая, которые пытались познакомиться с россиянками.
От действий мошенников пострадали по меньшей мере трое граждан КНР, рассказали в пресс-службе МВД Чувашии. В рамках начатого расследования выяснилось, что злоумышленники обманывали мужчин из Китая, которые пытались через интернет познакомиться с россиянками.
В числе потерпевших оказались жители Ганчжоу, Синина и Уханя. Китайские мужчины возраста от 42 до 56 лет, перечислили злоумышленникам около трех миллионов рублей.
Как стало известно, полицейские ранее прибыли на вызов в одну из квартир в Чебоксарах. Правоохранители обнаружили, что там был оборудован настоящий колл-центр с оргтехникой и телефонами. Выяснилось, что жилье арендовали пятеро жителей Марий Эл, которые выманивали деньги у иностранных граждан.
По версии следствия, мошенники находили потенциальных жертв на популярных сайтах знакомств. Откликаясь на объявления граждан КНР, они начинали вести переписку под видом девушек. Войдя в доверие, подозреваемые просили у иностранцев деньги на приезд в Китай. Как только деньги поступали на счет, виртуальное общение прекращалось.
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