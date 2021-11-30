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В Перу нашли странную мумию доинкской цивилизации
30.11.2021 23:09
Фото: focus.ua
Мумифицированные останки человека, перевязанные веревками, нашли ученые на территории перуанского региона Кахамаркилья, на расстоянии нескольких километров от столицы страны Лимы.
Сейчас исследователи пытаются разгадать тайну позы и жестов покойного, передает Daily Mail.
По словам ученых, умерший человек находился в сидячем положении. Останки, найденные в одной из подземных гробниц, также отличались тем, что покойный был связан веревками. Кроме того, в момент гибели человек прикрыл лицо руками и на века застыл в позе эмбриона, сообщил руководивший раскопками профессор и археолог Питер Ван Дален Луна.
Специалисты полагают, что речь может идти об особом погребальном обряде. В пользу этой версии указывает посуда с остатками веществ растительного происхождения, найденная около тела.
По предварительным оценкам ученых, возраст обнаруженной ими мумии составляет от 800 до 1200 лет. Умерший человек проживал в высокогорном районе примерно за 200−600 лет до появления инков. Более точно период определят с помощью метода радиоуглеродного датирования, отметили историки.
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