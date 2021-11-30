|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Лондоне заверили, что защитят Украину от «злонамеренной деятельности» Москвы
30.11.2021 22:19
Фото: interfax.com.ua
Любые попытки российских властей подорвать стабильность в странах-партнерах Великобритании окажутся стратегической ошибкой, подчеркнула глава МИД Соединенного Королевства Элизабет Трасс. Заявление министра было распространено пресс-службой дипломатического ведомства, передают зарубежные СМИ.
Как указано в тексте, в Лондоне намерены оказывать поддержку Украине и укреплять стабильность на Западных Балканах. По словам Элизабет Трасс, британские власти будут охранять безопасность региона и содействовать экономической устойчивости.
Министр также заявила, что попытки России подорвать свободу и демократию в государствах, являющихся партнерами Великобритании, могут оказаться "стратегической ошибкой".
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Великобритания уже готовит к отправке на Украину несколько сотен бойцов спецназа. В частности, по данным The Mirror, британское командование формирует подразделения, в состав которых войдут представители Особой воздушной службы (Special Air Service, SAS), разведчики, связисты, инженеры и военные медики. Отмечалось, что силовиков уже предупредили о возможной командировке.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|