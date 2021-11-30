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В Коми три человека стали жертвами пожара
30.11.2021 22:20
Фото: vk.com
Следственные органы Коми возбудили уголовное дело по факту гибели трех человек в квартире одного из домов в Печоре.
Сигнал о возгорании в экстренные службы поступил накануне, передает пресс-служба регионального СК СКР.
По данным ведомства, ЧП случилось в квартире одного из домов по Печорскому проспекту. Огонь и дым начали быстро распространяться по соседним жилым помещениям. Ликвидировав пламя, пожарные обнаружили останки трех погибших - двух женщин и мужчины.
Следователи по итогам проверки приняли решение о возбуждении уголовного дела по ст. 109 ч.3 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).
Как полагают специалисты, возгорание могло начаться из-за неосторожного обращения с огнем, когда один из жильцов дома курил. Более точно причины должны определить эксперты, уже приступившие к работе, пояснили представители ведомства.
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