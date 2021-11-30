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Барбадос официально стал республикой
30.11.2021 22:19
Фото: eurointegration.com.ua
Расположенное в Карибском море островное государство Барбадос с сегодняшнего дня может официально считаться республикой.
Соответствующее заявление появилось на официальном сайте местного правительства.
30 ноября, когда в Барбадосе отмечают 55-летнюю годовщину независимости от Великобритании, в столице Бриджтауне провели торжественную церемонию вступления на пост президента республики Сандры Мэйсон. Ранее она являлась генерал-губернатором острова, который из монархического государства теперь превратился в республику.
Среди участников этого официального мероприятия был наследник британского престола принц Уэльский Чарльз, отмечают зарубежные СМИ.
Напомним, два месяца назад палата собрания (нижняя палата парламента) Барбадоса приняла решение о соответствующих поправках к конституции. Согласно изменениям, королева Великобритании Елизавета II больше не будет являться главой Барбадоса. При этом островное государство остается в составе Содружества, возглавляемого Лондоном.
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