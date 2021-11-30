ИнтерНовости - новости в стране и мире
Ученые объяснили происхождение желтого дождя в Крыму
Ученые объяснили происхождение желтого дождя в Крыму
В Индонезии афганский беженец поджег себя у здания УВКБ ООН
В Индонезии афганский беженец поджег себя у здания УВКБ ООН
Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердилась
Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердилась
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Сведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердиласьСведения о минировании ВПП аэропорта Челябинска не подтвердилась
Сотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинацииСотрудник мэрии Москвы предоставил поддельный сертификат о вакцинации
Путин заявил, что его право переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в РоссииПутин заявил, что его право переизбраться на новый срок стабилизирует ситуацию в России
Лукашенко назвал Крым «российским де-факто и де-юре»Лукашенко назвал Крым «российским де-факто и де-юре»
Эрмитажная кошка Серафима будет работать в Петропавловской крепостиЭрмитажная кошка Серафима будет работать в Петропавловской крепости

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Эрмитажная кошка Серафима будет работать в Петропавловской крепости


30.11.2021 22:19
Эрмитажная кошка Серафима будет работать в Петропавловской крепостиФото: gorod-plus.tv

На службу в Петропавловской крепости заступает новая кошка, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Музея истории Петербурга.

На смену Капитолине, ловившей мышей в Петропавловском соборе на протяжении более чем двадцати лет, придет Серафима из Эрмитажа.

Как стало известно, Капитолина, бессменно охотившаяся на грызунов на этом месте более двадцати лет, умерла в начале осени. Преемницей сторожа Петропавловской крепости станет кошка Серафима. В прошлом она жила и "работала" в Эрмитаже.

Серафима будет передана Музею истории Санкт-Петербурга руководителем арт-пространства "Республика кошек", ветеринарным врачом эрмитажных котов Анной Кондратьевой, указано в сообщении.

Согласно легенде, впервые кот в Эрмитаже поселился еще в годы правления Петра I, причем его привез сам император. Спустя некоторое время Елизаветой Петровной был издан специальный указ, согласно которому коты в Петербург выписывались из Казани. Именоваться "охранниками картинных галерей" они стали после соответствующего приказа Екатерины II.

Лишь в период блокады помещения Эрмитажа оставались без усатых стражей. После окончания войны котов привозили вагонами, и некоторые из них сразу направлялись нести службу в Зимнем. Сейчас же эрмитажные коты и кошки, которые без выходных охраняют национальные сокровища, стали одним из петербургских символов, неизменно привлекающим внимание туристов со всего света.

В последние годы сотрудники музея даже проводят День эрмитажного кота, устраивая разнообразные увлекательные мероприятия и подыскивая некоторым животным новых хозяев.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 128

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Декабрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1
 2
 3
 4
 5
6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
27
 28
 29
 30
 31
    

Популярное

Под Волгоградом женщина напала на врача с пистолетомПод Волгоградом женщина напала на врача с пистолетом
Telegram выполнил требования Apple, убрав анимацию у двух эмодзиTelegram выполнил требования Apple, убрав анимацию у двух эмодзи
В Гонконге выявили двух зараженных новым штаммом коронавирусаВ Гонконге выявили двух зараженных новым штаммом коронавируса
В суданском Дарфуре выросло до 43 человек число жертв столкновенийВ суданском Дарфуре выросло до 43 человек число жертв столкновений
Назван самый радиоактивный фруктНазван самый радиоактивный фрукт

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru