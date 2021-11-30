Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Эрмитажная кошка Серафима будет работать в Петропавловской крепости

30.11.2021 22:19

Фото: gorod-plus.tv



На службу в Петропавловской крепости заступает новая кошка, передают российские СМИ со ссылкой на пресс-службу Музея истории Петербурга.



На смену Капитолине, ловившей мышей в Петропавловском соборе на протяжении более чем двадцати лет, придет Серафима из Эрмитажа.



Как стало известно, Капитолина, бессменно охотившаяся на грызунов на этом месте более двадцати лет, умерла в начале осени. Преемницей сторожа Петропавловской крепости станет кошка Серафима. В прошлом она жила и "работала" в Эрмитаже.



Серафима будет передана Музею истории Санкт-Петербурга руководителем арт-пространства "Республика кошек", ветеринарным врачом эрмитажных котов Анной Кондратьевой, указано в сообщении.



Согласно легенде, впервые кот в Эрмитаже поселился еще в годы правления Петра I, причем его привез сам император. Спустя некоторое время Елизаветой Петровной был издан специальный указ, согласно которому коты в Петербург выписывались из Казани. Именоваться "охранниками картинных галерей" они стали после соответствующего приказа Екатерины II.



Лишь в период блокады помещения Эрмитажа оставались без усатых стражей. После окончания войны котов привозили вагонами, и некоторые из них сразу направлялись нести службу в Зимнем. Сейчас же эрмитажные коты и кошки, которые без выходных охраняют национальные сокровища, стали одним из петербургских символов, неизменно привлекающим внимание туристов со всего света.



В последние годы сотрудники музея даже проводят День эрмитажного кота, устраивая разнообразные увлекательные мероприятия и подыскивая некоторым животным новых хозяев.



Автор: Злата Богатова

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