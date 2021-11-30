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В Индонезии афганский беженец поджег себя у здания УВКБ ООН
30.11.2021 22:19
Фото: israelinside.info
Перед управлением Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) в Индонезии поджег себя один из соискателей убежища из Афганистана.
ЧП случилось в городе Медан, передает CNN Indonesia.
Как стало известно, в Медане десятки афганских беженцев уже нескольких суток остаются у здания УВКБ ООН. Мигранты разбили у офиса организации палаточный лагерь и установили кухню.
Уроженцы Афганистана просят представителей УВКБ ООН помочь им добраться до принимающих стран - Австралии и Новой Зеландии, Канады и Соединенных Штатов.
Ранее десятки афганцев провели демонстрацию у офиса УВКБ ООН в индонезийской Макассаре.
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