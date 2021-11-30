Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Румыния эвакуирует своих граждан из ЮАР

30.11.2021 22:18

Фото: staticflickr.com



Воздушное судно с румынами, которых эвакуируют из Южно-Африканской Республики (ЮАР), совершило посадку на военной базе.



Самолет доставил в страну сорок шесть граждан Румынии и еще более двадцати резидентов других государств Европы, передает портал Digi24.



Лайнер румынской авиакомпании TAROM эвакуировал из ЮАР сорок шесть граждан Румынии и более двадцати резидентов других европейских государств. Как стало известно, самолет приземлился на базе румынских ВВС "90", а не в международном аэропорту им. Анри Коанды в пригороде Бухареста "Отопень". Власти приняли такое решение в целях соблюдения карантинных норм, чтобы не допустить завоза в страну и распространения нового штамма коронавируса.



Ранее румынское правительство обратилось к военным с просьбой о содействии в проведении эвакуации сограждан из ЮАР. В заявлении премьер-министра Николае Чуке указывалось, что в аэропорту Коанды для пассажиров экстренного рейса из ЮАР уже сформировали специальный коридор, однако нельзя подвергать риску других людей, которые могут находиться в терминале.



На борту лайнера TAROM в Румынию также были доставлены представители Болгарии, Венгрии, Испании, Польши и Австралии. Предполагается, что все румынские граждане, эвакуированные спецбортом из крупнейшего города ЮАР - Йоханнесбурга - отправятся на двухнедельный карантин. Иностранцам же предоставят возможность выехать за пределы Румынии.



Автор: Злата Богатова

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