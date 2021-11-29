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Вернувшихся в РФ из стран с омикрон-штаммом обяжут уйти на карантин


20:58
Вернувшихся в РФ из стран с омикрон-штаммом обяжут уйти на карантинФото: pronedra.ru

Роспотребнадзор объявил о введении мер для тех, кто возвращается в РФ из стран, где ранее выявили зараженных новым штаммом коронавируса "омикрон", также известным как B.1.1.529.

Вернувшихся обяжут соблюдать двухнедельный карантин.

Роспотребнадзор потребует ввести обязательное соблюдение 14-дневного карантина для тех, кто возвращается в РФ из некоторых стран Африки, передает ТАСС. Как пояснила глава ведомства Анна Попова, речь идет об ЮАР и сопредельных государствах, а также Великобритании, Китае и некоторых других.

По словам Поповой, говорившей об этом в ходе заседания координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве РФ, большая часть стран, представляющих потенциальную угрозу, уже находилась "в перечне тех, с кем пока не возобновлено регулярное сообщение".

Ранее пассажиров, прибывших в Нидерланды из ЮАР, отказались выпускать из аэропорта Схипхол до того, как будут готовы результаты тестирования на COVID-19. Процедура тестирования на вероятное заражение коронавирусом проводилась прямо в воздушной гавани.

Позже выяснилось, что среди прилетевших в Европу 624 человек оказались инфицированными коронавирусом более шестидесяти. По данным Национального института здравоохранения Нидерландов (RIVM), у тринадцати человек выявлен новый штамм "омикрон".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 140

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