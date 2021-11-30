Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Под Волгоградом женщина напала на врача с пистолетом

30.11.2021 20:39

Фото: kam24.ru



Жительница Иловлинского района Волгоградской области подозревается в угрозе убийством врачу-терапевту, передают российские СМИ.



Как стало известно, из-за нежелания стоять в очереди 36-летняя женщина напала на медика с пистолетом.



Правоохранительные органы Волгоградской области по итогам проверки возбудили уголовное дело против жительницы одного из сел Иловлинского района, передает пресс-служба регионального УМВД.



О подозреваемой известно, что в прошлом она уже не раз была судима. По версии следствия, ЧП случилось в минувшем октябре, когда рецидивистке потребовалось совершить визит в поликлинику. Увидев очередь из пациентов, женщина не захотела ждать и начала ругаться матом. Когда терапевт сделал замечание, подозреваемая вытащила из своей сумки предмет, визуально напоминающий пистолет.



Сразу после того, как женщина стала угрожать медику убийством, в поликлинику вызвали полицейских. Выяснилось, что местная жительница имела при себе стартовый спортивный пистолет. По причине отсутствия некоторых запчастей он не был пригоден для стрельбы, установили позже специалисты.



Вместе с тем, женщину вновь привлекут к ответственности по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). Задержанная уже дает признательные показания, отметили представители региональной полиции.



Автор: Злата Богатова

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