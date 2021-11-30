Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Турции академический журнал Минюста зачистили от статей оппозиционных судей

30.11.2021 19:57

Фото: enlineadirecta.info



Минюст Турции подверг тщательной цензуре ведомственное периодическое издание, сообщает Nordic Monitor.



Как стало известно, после событий 2016 года были удалены многочисленные статьи, написанные судьями и прокурорами, оказавшимися причастными к попытке государственного переворота.



Авторы публикации изучили архивы журнала, размещенные в интернете. Оказалось, что исчезли многие статьи, которые были опубликованы до 2016 года. В оглавлении соответствующие заголовки закрыли белыми полосками.



Журнал юстиции (Adalet Dergisi) выпускается с 1872 года. Издание турецкого Министерства юстиции призвано содействовать публикацией академических работ судебной системе, а также давать оценку турецкой политике в правовой сфере. Журнал издается дважды год, в него обычно входят материалы, подготовленные сотрудниками ведомства. Каждый выпуск обычно включает в себя 15-20 статей, некоторые из них публикуют на английском языке.



По того, как в 2016 году в Турции произошла попытка государственного переворота, со своих постов были сняты "4560 судей и прокуроров", сообщает Nordic Monitor. Отправленных в отставку юристов заменили на сторонников турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана. При этом около трети уволенных позднее оказались в тюрьме.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 132

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