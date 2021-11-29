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В Румынию для «защиты восточных флангов» направлены подразделения ВВС США
29.11.2021 19:40
Фото: ibtimes.sg
Несколько десятков вертолетов Apache и Black Hawk ВВС Соединенных Штатов направлены в Румынию в целях обеспечения безопасности акции НАТО "Атлантическая решимость".
По данным местной прессы, американская техника разместится на крупнейшем военном аэродроме страны "Михаил Когэлничану".
Предполагается, что прибывшие экипажи будут задействованы в регулярном патрулировании румынско-украинской границы, передает издание Romania Libera. Численность воздушной группировки американских войск при этом пока не уточняется. Известно лишь, что боевые машины разместятся на крупнейшем военном аэродроме Румынии "Михаил Когэлничану".
В официальном заявлении Минобороны Румынии указано, что Бухарест собирается "привлечь американских партнеров для защиты восточных флангов НАТО".
На территории Румынии, где сейчас находятся около тысячи военных США, а также в Греции с 1 по 11 декабря 2021 года пройдет очередной этап масштабных учений в рамках акции "Атлантическая решимость". После маневров американские вертолеты останутся на базе в Румынии.
Напомним, в конце октября в Латвии ввели в эксплуатацию еще одну базу НАТО. Завершились работы по модернизации и сертификации военного аэродрома Лиелварде, который располагается к юго-востоку от Риги. Объект создавался советскими военными в 1970 году, став одним из крупнейших на территории Прибалтики.
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