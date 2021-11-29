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На Урале оштрафован за нарушение тайны переговоров экс-сотрудник компании сотовой связи


09:07
На Урале оштрафован за нарушение тайны переговоров экс-сотрудник компании сотовой связиФото: vk.com

В Екатеринбурге вынесли решение по делу бывшего работника компании сотовой связи, который обвинялся в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к информации, охраняемой законом. Как информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 25 тыс. рублей.

По данным надзорного ведомства, фигурант дела работал в компании сотовой связи в период 2019-2020 годов, занимаясь обработкой персональных сведений клиентов. Прошлым летом он решил подзаработать, продав сведения о соединениях между абонентами и договорился с неизвестным лицом о передаче соответствующей информации за денежное вознаграждение.

Детализацию телефонных переговоров абонентов злоумышленник получил, используя учетную запись другого сотрудника. Коллега не был осведомлен о преступлении. В результате следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (незаконный доступ к компьютерной информации, охраняемой законом).

Как пояснили представители местного СУ СКР, обвиняемый вину в содеянном признал в полном объеме, после чего активно сотрудничал с правоохранителями. Сумма вознаграждения, которое фигурант получил за похищенные личные данные, не уточнялась.

Напомним, не так давно "Коммерсантъ" сообщил об утечке сведений о лицах, которые приобрели поддельные справки о прививках против COVID. Речь шла о сведениях, касающихся свыше 500 тыс. человек. Базы оказались выложенными на специализированных теневых сайтах и в Telegram-каналах. Отмечалось, что за базу из тысячи строк продавцы запрашивали около 120 долларов, предлагая получить паспортные данные, СНИЛС, домашние адрес и телефон человека, а также дату, на которую оформлялся фальшивый документ..

Автор: Злата Богатова

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