|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
На Урале оштрафован за нарушение тайны переговоров экс-сотрудник компании сотовой связи
09:07
Фото: vk.com
В Екатеринбурге вынесли решение по делу бывшего работника компании сотовой связи, который обвинялся в нарушении тайны телефонных переговоров и неправомерном доступе к информации, охраняемой законом. Как информирует пресс-служба прокуратуры Свердловской области, мужчина был признан виновным и приговорен к штрафу в размере 25 тыс. рублей.
По данным надзорного ведомства, фигурант дела работал в компании сотовой связи в период 2019-2020 годов, занимаясь обработкой персональных сведений клиентов. Прошлым летом он решил подзаработать, продав сведения о соединениях между абонентами и договорился с неизвестным лицом о передаче соответствующей информации за денежное вознаграждение.
Детализацию телефонных переговоров абонентов злоумышленник получил, используя учетную запись другого сотрудника. Коллега не был осведомлен о преступлении. В результате следственные органы возбудили уголовные дела по ч. 2 ст. 138 УК РФ (нарушение тайны телефонных переговоров с использованием служебного положения) и ч. 3 ст. 272 УК РФ (незаконный доступ к компьютерной информации, охраняемой законом).
Как пояснили представители местного СУ СКР, обвиняемый вину в содеянном признал в полном объеме, после чего активно сотрудничал с правоохранителями. Сумма вознаграждения, которое фигурант получил за похищенные личные данные, не уточнялась.
Напомним, не так давно "Коммерсантъ" сообщил об утечке сведений о лицах, которые приобрели поддельные справки о прививках против COVID. Речь шла о сведениях, касающихся свыше 500 тыс. человек. Базы оказались выложенными на специализированных теневых сайтах и в Telegram-каналах. Отмечалось, что за базу из тысячи строк продавцы запрашивали около 120 долларов, предлагая получить паспортные данные, СНИЛС, домашние адрес и телефон человека, а также дату, на которую оформлялся фальшивый документ..
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|