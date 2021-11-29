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«Ъ»: семерых старших офицеров Росгвардии подозревают в махинациях на 192 млн рублей
05:10
Фото: gtrk-vyatka.ru
В Следственный комитет России (СКР) направлены материалы, которые могут стать основанием для возбуждения уголовного дела в отношении сразу нескольких генералов и полковников Росгвардии.
Как передает "Коммерсантъ", речь идет о многомиллионных махинациях и злоупотреблениях служебным положением.
Главная военная прокуратура направила в Главное военное следственное управление СКР для возбуждения уголовного дела материалы по факту нарушений, к которым могут быть причастны несколько старших офицеров Росгвардии. Со ссылкой на собственные источники в силовых структурах авторы статьи утверждают, что фигурантами могут оказаться сразу семь высокопоставленных представителей руководства ведомства - четверо генералов и трое полковников.
По предварительным данным, противозаконные действия, включая хищения и злоупотребления должностным положением, были выявлены в ходе масштабной проверки, которая проводилась в связи с внедрением в структуре МВД и Росгвардии информационной системы (ИС) "Недвижимость". Ранее предполагалось, что с ее помощью оцифруют и объединят в единый реестр все объекты ведомства. Но система, на которую уже успели потратить порядка двухсот миллионов рублей, пока еще не начала действовать.
Ранее за совершение должностных преступлений задержали одного из офицеров ОМВД РФ по Назрановскому району Ингушетии. После случившегося глава республиканского МВД Михаил Коробкин отдал поручение о проведении служебной проверки. По данным агентства "Интерфакс", силовики задержали Ибрагима Алиханова, занимающего пост замначальника РОВД по Назрановскому району и являющегося родным братом начальника отдела дознания межмуниципального отдела МВД РФ "Малгобекский". Родственник Алиханова был взят под стражу в первых числах ноября из-за подозрений в должностных и коррупционных преступлениях.
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