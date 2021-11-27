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В МВД Ингушетии проводят служебную проверку после задержания полицейского


27.11.2021 18:43
В МВД Ингушетии проводят служебную проверку после задержания полицейскогоФото: dobvesti.ru

За совершение должностных преступлений задержали одного из офицеров ОМВД РФ по Назрановскому району Ингушетии.

После случившегося глава республиканского МВД Михаил Коробкин отдал поручение о проведении служебной проверки.

Как информирует пресс-служба регионального ведомства, задержанного полицейского подозревают в совершении должностных преступлений. После инцидента министр МВД Ингушетии потребовал в установленном порядке начать проверку, в ходе которой будет дана принципиальная оценка фигуранта этого уголовного дела.

В случае, если вина полицейского подтвердится, его уволят с отрицательной формулировкой и привлекут к ответственности в соответствии с действующим российским законодательством.

По данным агентства "Интерфакс", в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали Ибрагима Алиханова, занимающего пост замначальника РОВД по Назрановскому району. Расследование может быть связано с необоснованным освобождением подозреваемых по уголовным статьям, отмечается со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

Кроме того, Алиханов является родным братом начальнику отдела дознания межмуниципального отдела МВД РФ "Малгобекский", которого полиция задержала в первых числах ноября по делу о должностных и коррупционных преступлениях.

Ранее уголовное дело по факту использования поддельного официального документа возбудили в отношении жительницы Кабардино-Балкарии, которая купила диплом о высшем образовании, чтобы стать сотрудницей правоохранительных органов. В 2006 году злоумышленница представила его в кадровое подразделение при трудоустройстве в миграционную службу, после чего занимала различные должности, включая посты в органах регионального МВД.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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