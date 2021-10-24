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В Латвии ввели в эксплуатацию еще одну базу НАТО
24.10.2021 21:01
Фото: livejournal.com
Завершены работы по модернизации и сертификации военного аэродрома Лиелварде в Латвии, который теперь будет в полном масштабе использоваться ВВС стран-членов НАТО.
О введении объекта в эксплуатацию передает "Интерфакс" со ссылкой на заявление командования альянса.
Страны, входящие в НАТО, начинают использование авиабазы в Лиелварде, которая располагается к юго-востоку от Риги. Объект создавался советскими военными в 1970 году, став одним из крупнейших на территории Прибалтики.
В заявлении альянса указано, что модернизированный военный аэродром сможет "принимать союзные самолеты в любое время суток", а также в любую погоду. Предполагается, что площадка также послужит истребителям блока, которые осуществляют патрулирование в этом регионе в случае невозможности использования авиабаз в Шяуляе (Литва) и Эмари (Эстония).
Ранее президент Киргизии исключил размещение в стране военной базы США. Как заявил глава республики Садыр Жапаров, вполне хватает действующего российского объекта в Канте. Политик добавил, что киргизские власти не хотят "играть в кошки-мышки с влиятельными странами", соглашаясь на размещение у себя сразу двух таких объектов.
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