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В Румынии победитель «прививочной лотереи» выиграл $70 тысяч
29.11.2021 18:37
Фото: coin-insider.ru
Житель Румынии выиграл 300 тыс. леев ($70 тысяч) в лотерее для тех, кто вакцинировался против коронавируса, передает портал Digi24.
Мужчина сделал прививку в одном из медицинских центров Бухареста, после чего решил заполнить анкету специальной государственной лотереи.
Результаты розыгрыша оглашались 28 ноября. По данным румынских СМИ, в общей сложности в этом мероприятии поучаствовали свыше полумиллиона жителей страны, успевших получить две дозы соответствующего препарата.
Личные данные победителя не разглашались. Организаторы лишь уточнили, что по правилам лотереи выигрышный билет необходимо предъявить в течение тридцати суток, чтобы получить деньги в размере 300 тыс. леев.
Власти Румынии ранее приняли решение об осуществлении масштабной программы по стимулированию местного населения к вакцинации. Граждане, сделавшие прививки, могут участвовать в денежно-вещевых лотереях, которые проводятся еженедельно по всей стране.
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