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Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартир


14:29
Путин подписал закон, освобождающий семьи с детьми от НДФЛ при продаже квартирФото: livejournal.com

Глава российского государства Владимир Путин подписал закон, согласно которому НДФЛ не нужно будет выплачивать многодетным семьям, продающим жилье в целях покупки и улучшения жилищных условий.

С содержанием этого документа можно ознакомиться на официальном портале правовой информации.

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о внесении корректив в действующий Налоговый кодекс. Некоторые категории граждан и ряд организаций теперь не должны будут перечислять налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховые взносы и налог на прибыль.

Как стало известно, НДФЛ не будут облагаться доходы от продажи жилья для семей, где воспитываются двое и более детей, если речь идет о необходимости улучшить условия проживания и приобретении нового жилья. При этом не имеет значения период, на протяжении которого продаваемое жилое помещение либо его доли оставались в собственности.

Речь идет как о родителях (усыновителях) несовершеннолетних или учащихся очно детей младше двадцати четырех лет, так и самих детей. Нормы действуют для доходов от продажи квартир, которые получены в период с начала текущего года. Стоит отметить, что в момент продажи жилья никто из членов многодетного семейства не должен иметь в собственности другое жилье, площадь которого в совокупности превышает 50% площади приобретаемого.

НДФЛ не нужно будет выплачивать и при доходах, которые участвовавшие в вакцинации россияне могли получить в ходе различных стимулирующих мероприятий, а также при осуществлении догазификации населенных пунктов.

Согласно этому документу от налога на прибыль освобождены субсидии, которые выплачивались в текущем году субъектам малого и среднего предпринимательства, а также социально ориентированными НКО в рамках мер, предпринимавшихся в целях поддержки с учетом борьбы с последствиями коронавирусной пандемии.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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