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Жителя Вологды подозревают в убийстве трех человек


28.11.2021 19:10
Жителя Вологды подозревают в убийстве трех человекФото: vk.com

Правоохранительные органы Вологды задержали местного жителя по подозрению в убийстве трех человек.

Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, жертвами преступления стали двое мужчин и женщина. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и убийство двух лиц), указано в официальном сообщении.

О первом убийстве стало известно в минувшую пятницу, 26 ноября, когда примерно в 17 часов в Турундаевском переулке был найден труп 29-летнего вологжанина. Мужчина погиб из-за огнестрельного ранения. Как пояснил очевидец происшествия, в его знакомого стрелял некий мужчина. Сразу после этого преступник скрылся.

Следователям потребовалось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого, им оказался 64-летний местный житель. Мужчина, проживавший неподалеку от места преступления, задержан.

В субботу, 27 ноября, во время осмотра грузовика, припаркованного около гаража подозреваемого, оперативники нашли останки еще двух человек. В доме задержанного обнаружились их документы. Как оказалось, жертвами убийства стали 38-летний мужчина и 37-летняя женщина из Грязовецкого района.

Сведений о мотивах преступлений из официальных источников пока не поступало.

Автор: Злата Богатова

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