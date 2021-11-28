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Жителя Вологды подозревают в убийстве трех человек
28.11.2021 19:10
Фото: vk.com
Правоохранительные органы Вологды задержали местного жителя по подозрению в убийстве трех человек.
Как информирует пресс-служба регионального СУ СКР, жертвами преступления стали двое мужчин и женщина. Уголовное дело возбудили по ч. 1 ст. 105 и п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство и убийство двух лиц), указано в официальном сообщении.
О первом убийстве стало известно в минувшую пятницу, 26 ноября, когда примерно в 17 часов в Турундаевском переулке был найден труп 29-летнего вологжанина. Мужчина погиб из-за огнестрельного ранения. Как пояснил очевидец происшествия, в его знакомого стрелял некий мужчина. Сразу после этого преступник скрылся.
Следователям потребовалось несколько часов, чтобы установить личность подозреваемого, им оказался 64-летний местный житель. Мужчина, проживавший неподалеку от места преступления, задержан.
В субботу, 27 ноября, во время осмотра грузовика, припаркованного около гаража подозреваемого, оперативники нашли останки еще двух человек. В доме задержанного обнаружились их документы. Как оказалось, жертвами убийства стали 38-летний мужчина и 37-летняя женщина из Грязовецкого района.
Сведений о мотивах преступлений из официальных источников пока не поступало.
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