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Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере
27.11.2021 23:08
Фото: proficinema.ru
Главный приз "За лучший фильм" на ежегодном фестивале российского кино в нормандском Онфлере достался картине "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, передает агентство "Интерфакс".
В оргкомитете смотра рассказали, что в этом году мероприятие состоялось "без главных русских участников".
Российская делегация не смогла прибыть в Нормандию из-за продолжающейся пандемии, сообщила президент киносмотра Франсуаз Шнерб. Она также напомнила, что в 2020 году по тем же причинам мероприятие вообще пришлось отменить в последний момент.
Сюжет фильма "Разжимая кулаки", ранее получившего главный приз секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, рассказывает о событиях в небольшом городке Мизур в Северной Осетии. Отец привез туда двух сыновей и дочь после трагических событий, после чего начал воспитывать их в строгости, не ощущая границы между родительской заботой и гиперопекой.
Как стало известно, специальный приз судей получила лента "На дальних рубежах" режиссера Максима Дашкина. Сыгравшая в этой картине Виктория Толстоганова удостоена награды как исполнительница лучшей женской роли. Приз публики достался фильму Антона Борматова "Владивосток", а кинокартина "#С_училища" Анны Саянной, представленная в номинации кинодебютов, смогла получить специальный приз региона Нормандия.
Напомним, в конце октября начался международный кинофестиваль в Токио. Смотр, проводившийся из-за пандемии в смешанном формате, завершился 8 ноября показом картины "Дорогой Эван Хансен". В этом году жюри основного конкурса возглавляла известная французская актриса Изабель Юппер. На призы претендовали в общей сложности пятнадцать фильмов, ленты российских кинематографистов в их число на это раз не вошли.
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