ИнтерНовости - новости в стране и мире
Названа причина бунта в центре для мигрантов в Польше
Названа причина бунта в центре для мигрантов в Польше
В Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиков
В Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиков
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
В Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиковВ Москве после матча ЦСКА и «Зенита» задержаны десятки болельщиков
В Екатеринбурге снова проводят пикет против введения QR-кодовВ Екатеринбурге снова проводят пикет против введения QR-кодов
Умер Александр ГрадскийУмер Александр Градский
Антонов: США в январе покинут 27 российских дипломатовАнтонов: США в январе покинут 27 российских дипломатов
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в ОнфлереФильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Кукольный домик. Часть 10 (окончание)Кукольный домик. Часть 10 (окончание)
Кукольный домик. Часть 9Кукольный домик. Часть 9
Кукольный домик. Часть 8Кукольный домик. Часть 8
Кукольный домик. Часть 7Кукольный домик. Часть 7
Кукольный домик. Часть 6Кукольный домик. Часть 6

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в Онфлере


27.11.2021 23:08
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» победил на фестивале в ОнфлереФото: proficinema.ru

Главный приз "За лучший фильм" на ежегодном фестивале российского кино в нормандском Онфлере достался картине "Разжимая кулаки" Киры Коваленко, передает агентство "Интерфакс".

В оргкомитете смотра рассказали, что в этом году мероприятие состоялось "без главных русских участников".

Российская делегация не смогла прибыть в Нормандию из-за продолжающейся пандемии, сообщила президент киносмотра Франсуаз Шнерб. Она также напомнила, что в 2020 году по тем же причинам мероприятие вообще пришлось отменить в последний момент.

Сюжет фильма "Разжимая кулаки", ранее получившего главный приз секции "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля, рассказывает о событиях в небольшом городке Мизур в Северной Осетии. Отец привез туда двух сыновей и дочь после трагических событий, после чего начал воспитывать их в строгости, не ощущая границы между родительской заботой и гиперопекой.

Как стало известно, специальный приз судей  получила лента "На дальних рубежах" режиссера Максима Дашкина. Сыгравшая в этой картине Виктория Толстоганова удостоена награды как исполнительница лучшей женской роли. Приз публики достался фильму Антона Борматова "Владивосток", а кинокартина "#С_училища" Анны Саянной, представленная в номинации кинодебютов, смогла получить специальный приз региона Нормандия.

Напомним, в конце октября начался международный кинофестиваль в Токио. Смотр, проводившийся из-за пандемии в смешанном формате, завершился 8 ноября показом картины "Дорогой Эван Хансен". В этом году жюри основного конкурса возглавляла известная французская актриса Изабель Юппер. На призы претендовали в общей сложности пятнадцать фильмов, ленты российских кинематографистов в их число на это раз не вошли.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 117

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Ноябрь 2021
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
29
 30
          

Популярное

В Северной Осетии не набрал нужного числа голосов законопроект о QR-кодахВ Северной Осетии не набрал нужного числа голосов законопроект о QR-кодах
Киану Ривз признался, что считает Вайнону Райдер женойКиану Ривз признался, что считает Вайнону Райдер женой
В Ростовской области умер еще один отравившийся ребенокВ Ростовской области умер еще один отравившийся ребенок
Афганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в ИталиюАфганская «Мона Лиза» смогла эвакуироваться в Италию
Под Пензой задержаны организаторы рехабов, похитившие более 30 человекПод Пензой задержаны организаторы рехабов, похитившие более 30 человек

Кулинарные рецепты на Поваренке


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru