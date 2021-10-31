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В Токио начался международный кинофестиваль
31.10.2021 19:35
Фото: myseldon.com
В столице Японии стартовал ежегодный международный кинематографический фестиваль.
В этом году смотр будет проводиться в смешанном формате и завершится 8 ноября показом картины "Дорогой Эван Хансен".
Церемония открытия, состоявшаяся в Токио накануне, 30 октября, транслировалась на YouTube-канале кинофестиваля.
Председатель смотра Хироясу Андо сообщил, что в Японии в последнее время наблюдается улучшение ситуации с коронавирусом. Поэтому организаторы приняли решение о проведении мероприятия в смешанном формате - в программу будут входить показы, на которых смогут присутствовать зрители, а также онлайн-события.
Откроет программу фильм "Мужские слезы" Клинта Иствуда, который продемонстрируют сегодня, 31 октября. Для закрытия организаторы выбрали музыкальную ленту "Дорогой Эван Хансен". В этом году на призы претендуют пятнадцать фильмов. Ленты российских кинематографистов в их число не вошли.
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