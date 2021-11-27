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В Турции от COVID-19 скончался турист из России
27.11.2021 22:35
Фото: ekoboz.ru
Российские дипломаты в Турции подтвердили сведения о смерти туриста из РФ, который более полутора месяцев находился в одной из местных больниц в тяжелом состоянии.
Врачи диагностировали у гражданина России коронавирус.
По данным российских дипломатов, скончался житель Башкирии, заболевший COVID-19 во время отдыха в Турции. Несмотря на все усилия местных медиков, 44-летний мужчина скончался, подтвердили представители генконсульства РФ в Анталье.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что россиянин, заразившийся коронавирусом, введен в состояние медикаментозной комы. Турецкие медики диагностировали у пациента серьезное поражение легких.
Напомним, не так давно в Турции от коронавируса скончалась 44-летняя жительница Нижнекамска (Татарстан), отправившаяся на отдых вместе с супругом. Женщина почувствовала недомогание через несколько дней после приезда на Средиземноморском побережье.
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