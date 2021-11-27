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Жительница КБР с поддельным университетским дипломом работала в органах МВД
27.11.2021 16:57
Фото: sledcom.ru
Уголовное дело по факту использования поддельного официального документа возбуждено в отношении жительницы Кабардино-Балкарии, передает пресс-служба регионального СУ СКР. По версии следствия, подозреваемая купила диплом о высшем образовании, чтобы стать сотрудницей правоохранительных органов.
Женщина купила фальшивый диплом об окончании ею государственного университета по специальности "История". Установлено, что в 2006 году злоумышленница представила его в кадровое подразделение при трудоустройстве в миграционную службу. В последующие годы жительница Кабардино-Балкарии продолжала скрывать факт использования подложного диплома. Не имея фактически высшего образования, женщина занимала различные должности, включая посты в органах регионального МВД.
В республиканском полицейском главке на запрос агентства "Интерфакс" пояснили, что проведена проверка, после которой сотрудницу управления по вопросам миграции уволили.
Ранее российские СМИ рассказали об утечке личных сведений о тех, кто незаконно приобрел фальшивые справки о вакцинации против коронавируса. Речь шла о информации, касающейся более 500 тыс. человек. Данные были размещены на теневых специализированных сайтах и в Telegram-каналах.
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