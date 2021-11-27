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Названа причина бунта в центре для мигрантов в ПольшеНазвана причина бунта в центре для мигрантов в Польше

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Названа причина бунта в центре для мигрантов в Польше


27.11.2021 17:22
Названа причина бунта в центре для мигрантов в ПольшеФото: deon.pl

Решение властей выслать часть беженцев обратно в Ирак стало причиной бунта, в котором участвовали около 100 человек.

Причины беспорядков в охраняемом центре для нелегальных мигрантов на западе Польши озвучили местные СМИ.

ЧП случилось в Венджине, где мигранты начали выбивать стекла в центре и пытались прорвать ограждение. Обстановку удалось урегулировать, когда в центр прибыли около 500 сотрудников полиции. К настоящему времени ситуация полностью стабилизирована, объект находится под контролем усиленных отрядов пограничников и полицейских, заявили представители местных властей.

Причиной бунта стали намерения польских властей отправить часть беженцев обратно в Ирак, передает портал Polsat News. Отмечается, что в центре в Венджине сейчас находятся более шестисот нелегальных мигрантов, незаконно попавших в Польшу. Большинство из них - 359 - являются выходцами из Ирака, еще 69 имеют паспорта Афганистана.

Обитателей охраняемого центра, который обустроили в специально переоборудованных военных казармах, настаивают на отправке в Германию и категорически отказываются отправляться домой.

Власти Белоруссии тем временем продолжают отправлять в иракский Эрбиль беженцев, оказавшихся на территории страны, чтобы затем попасть в Евросоюз. Из Минска в этом направлении вылетело уже несколько самолетов - на родину возвращены сотни мигрантов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 112

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