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Названа причина бунта в центре для мигрантов в Польше
27.11.2021 17:22
Фото: deon.pl
Решение властей выслать часть беженцев обратно в Ирак стало причиной бунта, в котором участвовали около 100 человек.
Причины беспорядков в охраняемом центре для нелегальных мигрантов на западе Польши озвучили местные СМИ.
ЧП случилось в Венджине, где мигранты начали выбивать стекла в центре и пытались прорвать ограждение. Обстановку удалось урегулировать, когда в центр прибыли около 500 сотрудников полиции. К настоящему времени ситуация полностью стабилизирована, объект находится под контролем усиленных отрядов пограничников и полицейских, заявили представители местных властей.
Причиной бунта стали намерения польских властей отправить часть беженцев обратно в Ирак, передает портал Polsat News. Отмечается, что в центре в Венджине сейчас находятся более шестисот нелегальных мигрантов, незаконно попавших в Польшу. Большинство из них - 359 - являются выходцами из Ирака, еще 69 имеют паспорта Афганистана.
Обитателей охраняемого центра, который обустроили в специально переоборудованных военных казармах, настаивают на отправке в Германию и категорически отказываются отправляться домой.
Власти Белоруссии тем временем продолжают отправлять в иракский Эрбиль беженцев, оказавшихся на территории страны, чтобы затем попасть в Евросоюз. Из Минска в этом направлении вылетело уже несколько самолетов - на родину возвращены сотни мигрантов.
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