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ВОЗ созывает экстренное совещание из-за выявления нового штамма COVID-19


04:12
ВОЗ созывает экстренное совещание из-за выявления нового штамма COVID-19Фото: reform.by

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет экстренную встречу в пятницу, 26 ноября, из-за выявления нового штамма коронавируса B.1.1.529.

Как передает телевизионный канал CNBC, еще одна разновидность возбудителя была зафиксирована на территории Южной Африки.

Предполагается, что представители международной организации в рамках экстренной встречи обсудят, может ли вакцинация обеспечить защиту от нового штамма коронавируса. Особое место специалисты уделят вопросам, связанным с выбором тактики лечения для пациентов, зараженных B.1.1.529.

Как пояснила эксперт ВОЗ Мария ван Керкхове во время очередного сеанса вопросов и ответов в Twitter, специалистам может потребоваться несколько недель, чтобы сделать выводы о том, как уже имеющиеся вакцины могут соотноситься в этим штаммом. По ее словам, техническая группа по эволюции вирусов сейчас активно взаимодействует с коллегами из Южной Африки, обсуждая эти и другие вопросы.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 225

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