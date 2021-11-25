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В Петербурге планируют к середине января привить 80% жителей города


05:35
В Петербурге планируют к середине января привить 80% жителей городаФото: gorodovoy.ru

Уровень коллективного иммунитета в 80% прошедших вакцинацию в Санкт-Петербурге предполагается достичь примерно к 15 января, сообщил губернатор Александр Беглов.

Глава администрации сделал такой прогноз в эфире телевизионного канала "78".

Как пояснил Александр Беглов, в Петербурге сейчас уже приблизились к коллективному иммунитету. Согласно рекомендациям Министерства здравоохранения необходимо, чтобы прививки сделали 80% жителей, а на текущий момент вакцинировались уже 67%. Напомнив, что прививочные пункты способны ежесуточно принимать по 40 тыс. человек, губернатор отметил, что необходимого числа вакцинированных горожан предполагается достичь к 15 января.

Беглов при этом указал на эффективность ноябрьского локдауна, когда властям было необходимо "разорвать цепочки заражений, не допустить завоза в Петербург новых случаев инфекции из других регионов России и мира", а также остановить переход медицинских учреждений в "красную зону", чтобы сохранить возможность оказывать гражданам плановую помощь в нормальном объеме.

По данным местного комитета по здравоохранению, в последнее время в Петербурге в сутки делают около 35 тыс. прививок от коронавируса.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 180

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