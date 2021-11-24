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В Северной Осетии не набрал нужного числа голосов законопроект о QR-кодах


13:58
В Северной Осетии не набрал нужного числа голосов законопроект о QR-кодахФото: vk.com

В парламенте Северной Осетии не набрал количества голосов, нужного для одобрения, федеральный законопроект о введении QR-кодов в общественных местах и на некоторых видах транспорта.

Требовалось тридцать пять голосов, передает ТАСС.

Как пояснили в пресс-службе законодательного собрания после состоявшегося сегодня заседания, федеральную инициативу поддержали тридцать депутатов. Однако для принятия законопроекта о введении QR-кодов требовалось на пять голосов больше. Отмечается, что во время голосования за поправки двенадцать депутатов выступили против.

Ранее аналогичные законопроекты уже поддержали в Татарстане, Нижегородской и Новосибирской областях, Пермском крае и ряде других регионов РФ.

Новые меры вводятся в целях борьбы с распространением коронавируса, сообщают представители региональных властей. По данным официальной статистики, за минувшие сутки в РФ выявили еще 33 796 случаев заражения, скончались 1 238 пациентов с подтвержденным COVID-19. В общей сложности за период с начала коронавирусной пандемии в РФ было зафиксировано 9 млн 468 189 инфицированных.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 255

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